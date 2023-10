Cinéma : la fréquentation des salles représente 45 % du niveau de 2019

Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes qui sont allées voir un film au cinéma en septembre ne représente même pas la moitié de celui avant la crise du COVID-19.Selon les chiffres publiés hier par le Conseil du film coréen (Kofic), l’équivalent du CNC français, quelque 6,66 millions d’individus se sont rendus le mois dernier dans les salles obscures. A titre de comparaison, ils étaient en moyenne plus de 14,7 millions en septembre, entre 2017 et 2019.Le rétrécissement du marché du film s’explique notamment avec la crise sanitaire et le succès des plateformes OTT, on le savait déjà. Mais tout de même pourquoi ? D’après les analyses du Kofic, d’une part parce que, cette année, Chuseok tombait fin septembre. Les vacances de la fête de la pleine lune et des moissons sont l’un des moments où les habitants du pays du Matin clair voient le plus de films. Du coup, c’est en cette période que les nouveautés sont les plus à l’affiche. Mais les œuvres « made in Korea » tant attendues, sorties lors du Chuseok 2023, n’ont pas connu autant de succès non plus auprès des spectateurs.