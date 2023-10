Météo : belle journée d’automne

Photo : YONHAP News

Le temps sera dégagé ce mercredi au pays du Matin clair. Seul un léger voile blanc encombrera le ciel dans le nord et à Séoul. Dans la matinée, un épais brouillard devrait recouvrir les zones intérieures. Le reste du territoire devrait être d’un bleu éclatant.Ce matin, les températures au nord sont remontées par rapport à la veille, aux alentours de 10°C. En revanche, les habitants des régions du centre se sont réveillés dans la fraîcheur, avec des valeurs comprises entre 6 et 8°C. Au sud, le mercure est toujours très agréable même dès les premières heures de la journée, de 12 à 15°C.Cet après-midi, les conditions météorologiques seront toujours plaisantes. Le ciel continuera d’être clair et les températures vont franchir les 20°C. Dans la capitale, le mercure devrait grimper jusqu’à 21°C. Dans les autres villes : 22°C à Daejeon, 23°C à Gwangju et 24°C à Busan ainsi que sur l’île méridionale de Jeju. La maximale de 25°C est attendue à Gangneung.Par ailleurs, Météo-Corée prévoit le retour de la pluie à partir de demain.