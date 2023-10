Séoul-Washington-Tokyo : les négociateurs nucléaires dénoncent la coopération Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Les négociateurs nucléaires de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon ont critiqué la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou lors de leur rencontre tenue mardi à Djakarta en Indonésie.Le haut diplomate américain Sung Kim a rappelé que, ces dernières semaines, la Corée du Nord avait envoyé plus de mille conteneurs d'armes et de matériels militaires à la Russie. Pour lui, ce type de trafic risquait de prolonger la guerre en Ukraine et d'alourdir considérablement le bilan humain. Il a également affirmé s’interroger sur ce que le Kremlin offrirait au régime de Kim Jong-un en contrepartie de ces livraisons. Avant d'ajouter qu'une telle collaboration bilatérale fragilise le régime international de non-prolifération et menace la stabilité et la sécurité.Le représentant des USA a en outre affirmé que son pays n'avait aucune intention hostile envers le royaume ermite, qu'il s'attelait à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et qu'il était prêt à discuter avec Pyongyang des sujets préoccupants.Son homologue sud-coréen a également dénoncé cette coopération militaire en soulignant qu'elle constituait une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu. Il a averti dans la foulée qu'il n'y aurait aucune hésitation à leur faire payer le prix de ce manquement.Kim Gunn a souligné qu'au cours des trois dernières décennies, le Nord avait cherché à renforcer son régime par le biais du développement des armes nucléaires mais qu'on assistait aujourd'hui à un pays instable, pauvre et isolé avec un avenir sombre. Selon lui, il ne fait aucun doute que le régime a tendu la main à son allié russe pour chercher à sortir de sa grave crise. Il a ensuite prédit qu’il n’y réussira jamais et se rendra compte seulement que la volonté de la communauté internationale de dénucléariser le pays est plus forte que ses ambitions nucléaires.Le négociateur japonais Hiroyuki Namazu a, lui aussi, condamné Pyongyang qui continue d'aller à l'encontre des résolutions onusiennes, avant de l'exhorter à respecter les obligations qui lui sont assignées par la communauté internationale.