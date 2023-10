Le Hamas aurait appliqué en partie les techniques nord-coréennes pour construire son tunnel

Photo : YONHAP News

Les techniques de construction de tunnels de la Corée du Nord auraient été transférées au Hamas, via le Hezbollah. Selon un entretien accordé mardi à Radio Free Asia (RFA), le président du Centre de recherche et d'éducation Alma a affirmé que le tunnel utilisé par le mouvement islamiste palestinien pour son attaque en Israël serait basé sur les technologies nord-coréennes.Sarit Zehavi a expliqué que le passage souterrain creusé par le Hamas avait été conçu de manière stratégique. Avant d’ajouter qu’il servait à faire circuler des membres armés, des véhicules et des munitions d’un endroit à un autre. D’après lui, certaines régions de l’Etat hébreu sont couvertes de désert et d’autres de béton. Toujours selon lui, le groupe terroriste aurait appliqué les techniques du régime de Kim Jong-un pour le deuxième type de terrain, qui ressemble à celui du royaume ermite.L’institution israélienne avait publié, en 2021, un rapport indiquant que la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) avait appris une méthode de forage à la Fondation de construction de Jihad du Hezbollah. Il a fait aussi savoir que le pays communiste avait envoyé six personnes près de la frontière syrienne.Rappelons que le Hamas aurait échappé à la surveillance de l’armée israélienne et a transporté ses ressources à l’aide d’un large tunnel à plusieurs kilomètres de profondeur.