Prix du pétrole : Séoul donne la priorité à la stabilisation

Photo : YONHAP News

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a souligné aujourd’hui que Séoul accordait la priorité à la stabilisation des prix du pétrole sur fond d'aggravation des incertitudes sur le marché pétrolier.Lors d’une réunion sur le marché du pétrole, Bang Moon-kyu a demandé aux présidents de raffineries de faire en sorte que la hausse des cours de l’or noir ne se répercute pas automatiquement sur les prix, voire pèse unilatéralement sur le peuple. En ce sens, il a prévu que le gouvernement établirait une équipe chargée de surveiller la collusion entre les entreprises pour augmenter les prix. L'exécutif projette aussi d'augmenter le nombre de stations-services à bas prix de plus de 10 % dans la région métropolitaine de Séoul.Par ailleurs, le pays du Matin clair n’a détecté jusqu’ici aucun problème dans l’offre et la demande d’énergie suite à l’éclatement de la guerre entre Israël et le Hamas. Il compte néanmoins continuer à examiner ses réserves de pétrole et de gaz, et lancer un système de réponse d’urgence en cas de nécessité.