Pyongyang aurait fourni des stratégies et des armes au Hamas

Photo : YONHAP News

Les stratégies et les armes utilisées par le Hamas présentent des similitudes avec celles de la Corée du Nord. C'est ce qu'ont déclaré mardi les autorités militaires sud-coréennes.Lors d'une attaque perpétrée le 7 octobre dans un festival de musique en Israël, les combattants du Hamas sont descendus au sol à l'aide de parachutes. Il s'agit d'une tactique similaire à celle utilisée lors d’un entraînement des agents spéciaux nord-coréens pour pénétrer dans un bâtiment imitant la Maison bleue que Pyongyang avait dévoilé en décembre 2016.Cette stratégie d'attaque surprise par parachutage a été développée par le pays communiste depuis une dizaine d'années. Elle aurait été transmise au mouvement islamiste palestinien, selon un haut un responsable de l'état-major interarmées sud-coréen (JCS).Ce dernier a également estimé que des armes nord-coréennes auraient été livrées au Hamas. Certains obus d'artillerie trouvés près de la frontière israélienne et supposés avoir été utilisés par le groupe islamiste palestinien portaient en effet l'inscription « Bang-122 » en coréen. Soit la même que celle qui figurait sur les obus utilisés par le régime lors de son bombardement de l’île sud-coréenne de Yeonpyeong en novembre 2010.Le JCS a toutefois précisé que, pour l'heure, aucune preuve de liens directs entre la Corée du Nord et le Hamas n'avait été découverte.