Yasukuni : Séoul exhorte les dirigeants nippons à regarder l’Histoire en face

Photo : YONHAP News

A l'occasion de l'ouverture du festival de l'automne, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a envoyé, mardi, un arbre sacré appelé « masakaki » à Yasukuni et, ce matin, quelque 90 parlementaires sont allés se recueillir dans ce sanctuaire shintoïste « controversé » situé en plein cœur de Tokyo.« Controversé », car ce site abrite notamment les âmes de 14 criminels de guerre de classe A. Il est ainsi considéré comme un symbole du passé militariste du Japon par les pays voisins comme les deux Corées et la Chine. Malgré leurs critiques, le chef du gouvernement nippon continue d’y faire parvenir des offrandes. Quant aux députés, de droite comme de gauche, ils poursuivent leurs pèlerinages qui ont été suspendus en raison du COVID-19.Cette fois-ci encore Séoul n’est pas resté les bras croisés. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a exprimé, ce matin, ses regrets. Dans un commentaire, son porte-parole a fait part de la profonde déception de la Corée du Sud à l'égard du déplacement effectué un peu plus tôt par de nombreuses personnalités politiques nipponnes ainsi que des offrandes envoyées par d’autres à ce lieu saint qui glorifie le passé colonialiste du Japon.Lim Soo-suk a également profité de cette occasion pour exhorter les dirigeants de l’archipel à regarder l’Histoire en face et à concrétiser leur réflexion sur le passé avec des actes appropriés, afin de relancer les relations bilatérales orientées vers l'avenir.Même réaction à Pékin. En qualifiant le temple en question comme symbole de militarisme de l’empire du Soleil levant, le gouvernement chinois a vivement critiqué l’envoi de l’offrande par Kishida.Enfin, Tokyo a pour sa part indiqué que son principe de renforcer ses relations avec ses voisins sud-coréen et chinois ne change pas, mais qu'il est normal de montrer sa reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. Il a ainsi fait part de son intention de continuer à y rendre hommage.