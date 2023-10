78e Journée de la Police : le président Yoon appelle à déployer tous les efforts pour garantir la sécurité

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est la Journée de la Police en Corée du Sud. Ce matin, une cérémonie marquant sa 78e édition a été tenue à la Cheongwadae, l’ancien palais présidentiel. Y étaient présents des policiers décorés, bien sûr, et des représentants des forces de l’ordre. Au total 270 personnes.A cette occasion, le président de la République a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que les crimes odieux, comme la violence sexuelle ou la maltraitance infantile, devraient être éradiqués. Yoon Suk-yeol a ensuite exhorté la Police à déployer tous ses efforts pour que les citoyens puissent vivre en sécurité.Le chef de l’Etat n’a pas oublié non plus de promettre son soutien pour améliorer l’environnement de travail des policiers afin qu’ils puissent se consacrer davantage à leur mission.