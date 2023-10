Présidence de la KBS : Yoon Suk-yeol approuve la demande d’audition de confirmation du candidat au poste

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat a approuvé la demande d'audition de Park Min devant le Parlement, destinée à confirmer sa nomination au poste de président de la KBS. C'est ce qu'a annoncé mardi le Bureau présidentiel de Yongsan.Selon la loi sur les auditions du personnel, l'Assemblée nationale dispose de 20 jours suivant la soumission de la demande d'une audition de confirmation pour interroger le candidat et publier les résultats.Le conseil d'administration de la radio-télévision publique sud-coréenne avait recommandé le 13 octobre dernier, à l'issue d'un vote, l'ancien journaliste du quotidien Munhwa comme nouveau président-directeur général de la chaîne.Diplômé en politique à l'université nationale de Séoul, Park a débuté sa carrière en 1991 au journal au sein duquel il a occupé les postes de rédacteur en chef en charge des affaires politiques, sociales et des éditoriaux.Après l'approbation de la demande d'audition de Park par Yoon Suk-yeol, le Minjoo, la principale formation de l'opposition, a dénoncé une « tentative de mainmise du pouvoir sur les médias ».Dans un communiqué publié hier, la porte-parole du parti de centre-gauche, Kang Sun-woo, a reproché à Yoon de vouloir mettre le diffuseur public non pas au service du peuple, mais du président de la République. Elle a également déclaré que le patron du conseil d'administration de la KBS, Seo Ki-seong, avait conduit le processus de recommandation du candidat d’une manière illégale. Avant de demander à Yoon de retirer immédiatement son feu vert à la candidature de Park.