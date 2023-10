L’administration Yoon va dévoiler son plan de développement des relations Séoul-Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le quatrième plan-cadre sur le développement des relations entre les deux Corées sera dessiné et dévoilé avant la fin de l’année. C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen de la Réunification à la suite d’une réunion présidée ce matin par son ministre au complexe gouvernemental de Séoul.Durant le rassemblement, le plan en question et celui de mise en œuvre ont fait l’objet de discussions. Selon la loi relative au développement des relations intercoréennes, le gouvernement doit rédiger ces textes tous les cinq ans. Ces derniers présenteront ainsi les orientations des liens Séoul-Pyongyang pour la période 2023-2027.Ce plan-cadre vise à établir la paix dans la péninsule et à normaliser les relations entre les deux Corées. Les cinq enjeux principaux sont les suivants : la dénucléarisation du Nord et l’établissement de la paix dans la péninsule, la normalisation des relations basée sur les principes, la résolution des questions liées aux droits de l’Homme et celles humanitaires au nord du 38e parallèle, le renforcement de l’analyse des informations sur le royaume ermite ainsi que la préparation à la réunification avec le peuple et la communauté internationale.