Séoul, Washington et Tokyo mèneront ce dimanche leur premier exercice aérien

Photo : YONHAP News

Les armées de l’air de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon effectueront ce dimanche un entraînement conjoint dans les alentours de la péninsule coréenne.Cette manœuvre se déroulera à l’occasion de l’arrivée d’un bombardier stratégique américain B-52 au sud du 38e parallèle. Cet avion peut transporter des armes nucléaires.Des exercices ont déjà eu lieu à plusieurs reprises entre les armées de l’air sud-coréenne et américaine, ainsi qu’entre celles de Washington et de Tokyo. Mais, c’est la première fois que ces trois nations en programment un ensemble.Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré qu’ils avaient décidé de renforcer leur coopération face à la menace atomique de la Corée du Nord, notamment à travers l’accord conclu le 18 août à Camp David entre leurs dirigeants.