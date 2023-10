Yoon Suk-yeol reçoit la direction du PPP pour le deuxième jour consécutif

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu mercredi la nouvelle direction du Parti du pouvoir du peuple (PPP) au Bureau présidentiel de Yongsan, et ce, pour le deuxième jour consécutif.Rappelons que Yoon Suk-yeol a rencontré la veille quatre hauts responsables de la formation au pouvoir lors du dîner du comité présidentiel de la cohésion nationale. Et, hier, il les a invités au déjeuner. Il aurait l’intention de soutenir le leadership du nouveau patron du PPP, Kim Gi-hyeon.Le chef de l’Etat et les dirigeants du parti ont discuté principalement de la vie du peuple. La présidence et le mouvement conservateur ont annoncé, lors de leurs briefings respectifs, qu’ils renforceraient la communication entre eux en la matière. Ils ont aussi décidé de se rassembler une fois par semaine, alors que leur réunion avait lieu de manière irrégulière.Le président Yoon a également souligné hier que le peuple avait toujours raison et qu’il ne faudrait pas donner de prétextes face à toute critique.