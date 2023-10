Yoon Suk-yeol rencontre le chef du Conseil des présidents de l’Assemblée générale de l’Onu

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen s’est entretenu hier avec le patron du Conseil des présidents de l'Assemblée générale des Nations unies (UNCPGA), Dennis Francis, et sa délégation, au Bureau présidentiel de Yongsan, à Séoul.Selon un communiqué de presse publié le même jour par ce dernier, Yoon Suk-yeol a discuté des principaux enjeux internationaux et de la situation de la péninsule coréenne avec ces interlocuteurs. Han Seung-soo et Jan Kavan, les présidents des 56e et 57e sessions de l’Assemblée générale de l’Onu, ainsi que le prédécesseur de Francis, Csaba Kőrösi, étaient notamment présents.Le numéro un sud-coréen a indiqué que le niveau des bravades du régime de Kim Jong-un atteignait un niveau inédit. Avant d’ajouter que Pyongyang menaçait même d’utiliser l’arme nucléaire contre le Sud. La présidence sud-coréenne a fait savoir que les représentants onusiens avaient partagé l’avis de Yoon quant à la nécessité de réagir de manière stricte.Le président sud-coréen a appelé à la coopération de l’UNCPGA de manière à établir l’ordre, basé sur les normes, et à rendre la communauté internationale solidaire à l’aide des valeurs universelles. L’organisation onusienne a demandé, de son côté, à Séoul de jouer un rôle dans plusieurs dossiers internationaux.