Chef du commandement stratégique américain : Séoul, Washington et Tokyo pourraient discuter d’un plan d’urgence

Photo : YONHAP News

Le chef du commandement stratégique des Etats-Unis a déclaré mercredi que Washington pourrait discuter d’un plan d’urgence avec Séoul et Tokyo pour répondre aux menaces de Pyongyang.Dans un entretien publié le même jour par le quotidien nippon Nikkei Asia, le général Anthony J. Cotton a répondu que le plan en question permettrait de réagir face aux bravades du royaume ermite. Il a indiqué également que la manière pour coopérer avec la Chine, en tant qu’allié et partenaire, faisait partie des enjeux américains dans la région.Le journal japonais a estimé que la possibilité d’établir un tel projet entre les trois nations était issue du texte commun, baptisé « l’esprit de Camp David » et adopté en août dernier par leurs trois dirigeants.Cotton a rappelé que le commandant de la Force sous-marine de la marine nationale sud-coréenne et ses homologues américain et japonais étaient montés ensemble dans le sous-marin nucléaire lanceur d’engins américain USS Maine à Guam, en avril dernier. Il a expliqué que leur visite démontrait le rapprochement des trois pays.