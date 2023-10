Ministre russe des Affaires étrangères : Moscou soutient l'aspiration de Pyongyang à protéger sa souveraineté

Photo : YONHAP News

Le ministre russe des Affaires étrangères, en visite en Corée du Nord, a déclaré mercredi que Moscou exprimait sa solidarité et son soutien entier à Pyongyang qui aspire à protéger son indépendance et sa souveraineté. C’est ce qu’a rapporté le même jour l’agence de presse russe Sputnik.Sergueï Lavrov a apprécié l'appui du régime de Kim Jong-un à l’« opération militaire spéciale » russe contre l’Ukraine. Il a poursuivi, en disant que la Corée du Nord est l’un des rares pays qui affiche ouvertement son soutien à la Russie. Le ministre russe a expliqué que sa visite serait une bonne occasion d’examiner minutieusement l’accord conclu le mois dernier lors du sommet entre son président Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen dans l'Extrême-Orient russe.Lavrov doit quitter aujourd’hui l’Etat communiste. Avant son départ, il devrait discuter de la visite de Poutine au nord du 38e parallèle avec son homologue nord-coréenne Choe Son-hui.