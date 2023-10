Guerre Israël-Hamas : 40 sud-Coréens supplémentaires recensés

Photo : KBS News

Le nombre de sud-Coréens toujours en Israël est passé à environ 470. Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé hier que le nombre total d’expatriés dans le pays en guerre avec le Hamas a été revu à la hausse. En effet, suite à une enquête approfondie de l'ambassade de Corée du Sud en Israël, 40 personnes supplémentaires ont été identifiées.Après l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier, 1 050 citoyens sud-coréens avaient été enregistrés et plus de la moitié d'entre eux ont fui le pays via des vols de Korean Air et des avions de transport militaires du gouvernement.Concernant les projets d’évacuation supplémentaires, l’exécutif a expliqué qu’il envisageait diverses mesures selon la situation sur place et les besoins des ressortissants.Actuellement, un avertissement de voyage de niveau 4, équivalent à une « interdiction de voyager », a été émis pour la bande de Gaza, et un autre de niveau 3, une « recommandation de quitter le pays », a été donné pour la Cisjordanie et dans un rayon de 5 km autour de Gaza.Par ailleurs, à Tokyo, le gouvernement aurait annoncé son intention de transporter 20 sud-Coréens dans le cadre de son plan d'évacuation de ses citoyens en Israël à l'aide d'avions de transport des Forces d'autodéfense. Cette mesure est interprétée comme un geste de remerciement à Séoul pour avoir ramené 51 Japonais, samedi dernier, lors de la première évacuation de sud-Coréens séjournant dans l’Etat hébreu à bord d'un avion de transport de l'armée de l'air.