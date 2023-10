L’exécutif entend élargir le soutien aux CHU

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a publié ce matin son plan pour l’amélioration du système médical. Le président de la République a déclaré que les services médicaux essentiels étaient en train de s’effondrer et le déséquilibre régional de la médecine avait atteint un niveau grave. Yoon Suk-yeol a affirmé que bon nombre d’habitants n’avaient pas accès aux soins au moment opportun à cause de la pénurie de personnel dans les spécialités comme la pédiatrie et le service d'obstétrique et de gynécologie.La clef du projet de l’exécutif est de promouvoir les centres hospitaliers universitaires comme pilier central de la médecine essentielle. Dans ce cadre, le ministère de la Santé et du Bien-être se chargera de la gestion des CHU à la place de celui de l’Education pour augmenter massivement le nombre d’effectif médical et soutenir le coût de la place et le personnel dans les unités de soins intensifs et des services des urgences.Le réseau médical sera également renforcé avec les CHU comme pivot. Dans la foulée, les autorités prévoient de revaloriser les frais des services médicaux essentiels et d’alléger la charge en cas d’accident médical.Malgré l’opposition des associations des médecins, le chef de l’Etat a réaffirmé sa volonté d’accroître le nombre d’étudiants en faculté de médecine. Selon lui, ce dispositif est indispensable afin de lutter contre les déserts médicaux et de faire face à la société très vieillissante. Il n’a pourtant rien dit à propos de l’ampleur de ce changement. Pour le moment, quelque 3 000 personnes peuvent y être admises chaque année.Le président Yoon a déclaré communiquer avec le personnel médical sur le terrain et les experts à ce sujet, avant d’ajouter que la réforme médicale est pour le bien du peuple. Il a toutefois précisé que si le milieu médical continue de la contester, il suivra l’opinion publique.