Météo : la grisaille et la pluie signent leur retour

Photo : YONHAP News

Les nuages gris et la pluie ont fait leur réapparition ce jeudi au pays du Matin clair. La matinée a été très couverte dans les deux tiers sud et des averses ont douché les habitants de la partie nord, y compris ceux de Séoul.En revanche, malgré le temps morose, les températures matinales ont connu un net regain, à plus de 10°C, notamment dans la capitale et à Gangneung. En effet, dès ce matin 8h, le mercure affichait déjà 16 et 17°C respectivement.Les nuages de pluie ont ensuite lentement quitté la moitié nord, en direction du sud. Les régions centrales seront cet après-midi assez humides et observeront entre 5 et 40mm de précipitations. Le sud-ouest le sera également, entre 5 et 20mm pour sa part.Concernant les températures, une légère baisse est observée dans la partie supérieure du territoire où elles sont comprises entre 19 et 20°C. Dans l’autre, les valeurs sont toujours au-dessus de 20°C. L’île méridionale de Jeju devrait enregistrer la maximale avec 25°C.