La BOK maintient son taux directeur à 3,5 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a gelé son taux directeur à 3,5 %, et ce pour la sixième fois d’affilée depuis la dernière augmentation en janvier dernier. Elle a rendu cette décision aujourd’hui à l’issue de la réunion de son comité de politique monétaire.Selon la banque centrale, la reprise de la consommation est plutôt lente, mais l’économie repart en douceur, profitant des exportations dont le déclin s’est atténué. Elle a expliqué qu’il était approprié de maintenir son taux directeur compte tenu des incertitudes économiques et du risque géopolitique grandissant.La BOK a aussi déclaré continuer de privilégier la politique de resserrement monétaire pendant un certain temps afin de stabiliser les prix. Elle a prévu que si les cours du pétrole fluctuent sous l’effet de la guerre entre Israël et le Hamas, davantage de temps sera nécessaire pour que le niveau d’inflation atteigne son objectif de diminution.Toujours d’après l’institution publique, alors que la volatilité du marché des devises grandit avec l’appréciation du dollar, le risque dans le secteur non bancaire a baissé. Et, le taux d’intérêt du marché a grimpé en raison de la concurrence des banques autour du dépôt d’argent. Par conséquent, la pression à la hausse sur le taux directeur a diminué.Concernant l’attente pour sa réduction, la BOK a plutôt évoqué la nécessité d’une nouvelle revalorisation et a déclaré prendre la décision en fonction de l’évolution des circonstances internes et externes.