Pyongyang importerait de grande quantité de produits de luxe

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord importerait chaque année des produits de luxe d’une valeur estimée entre des centaines de millions et des milliards de wons. C’est ce qu’a déclaré un responsable du ministère sud-coréen de la Réunification ce matin lors de la publication des tendances économiques et sociales du royaume ermite.Selon le haut fonctionnaire, depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, sa famille s’exhibe avec des vêtements et des accessoires de luxe sans se soucier du regard des habitants. Par exemple, lorsque le dirigeant nord-coréen a visité le cosmodrome de Vostochny en Russie le 13 septembre pour son tête-à-tête avec Vladimir Poutine, il portait une montre de luxe suisse et utilisait un stylo à plume d’une grande marque allemande. Sa tenue a été diffusée par les médias officiels nord-coréens comme le Rodong Sinmun.L’officiel sud-coréen a expliqué que la haute direction de Pyongyang ordonnait l’achat d’articles de ce genre et que ces derniers étaient transportés via des agents expédiés dans les pays pro-nord-coréens comme la Chine et la Russie ou en Europe. Ces produits sont dans la plupart des cas acheminés dans des cargos de façon illégale.Par ailleurs, en ce qui concerne la 10e édition de la Commission économique conjointe Pyongyang-Moscou qui se tiendra le mois prochain, le ministère sud-coréen a estimé que les deux pays s’entretiendraient sur le soutien alimentaire en Corée du Nord, la coopération économique Najin-Khassan, ainsi que l’envoi d’ouvriers nord-coréens en Russie.