Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé d’envoyer une aide humanitaire de 2 millions de dollars aux civils touchés par le conflit armé entre Israël et le Hamas. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui son ministère des Affaires étrangères.Ce soutien sera fourni par l’intermédiaire d’organisations internationales. Séoul veillera à ce que les ressources expédiées soient utilisées de manière transparente et à des fins humanitaires.Depuis que le mouvement islamiste palestinien a mené une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, les affrontements ont jusqu’à présent fait plus de 4 800 morts, environ 1 400 dans l’Etat hébreu et 3 400 en Palestine, et plus de 16 500 blessés.