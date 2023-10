Yoon Suk-yeol va effectuer une visite d'Etat en Arabie Saoudite et au Qatar

Photo : YONHAP News

Le président de la République va se rendre en Arabie saoudite puis au Qatar pour deux visites d'Etat. Son déplacement de six jours et quatre nuits débutera samedi. C’est ce qu’a annoncé cet après-midi Kim Tae-hyo, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la présidence sud-coréenne, lors d'une conférence de presse au Bureau présidentiel de Yongsan. Il s’agira de la première visite d’Etat d’un dirigeant sud-coréen dans ces deux pays du Moyen-Orient.Le président Yoon arrivera à Riyad, la capitale saoudienne, samedi. Il entamera son programme le lendemain, notamment un sommet et un déjeuner avec le prince héritier et Premier ministre Mohammed ben Salmane. Il prévoit également de souligner l'importance de la coopération économique entre les deux nations en participant à trois événements les 22 et 23, dont le Forum d'investissement Corée-Arabie saoudite et la cérémonie du 50e anniversaire de la coopération bilatérale en matière de construction.Le 24, le numéro un sud-coréen assistera, en tant qu’invité d’honneur, au Future Investment Initiative Forum, connu également sous le nom de Davos in the Desert, du nom du forum tenu en Suisse. Il s’envolera le même jour pour le Qatar.Au lendemain de son arrivée à Doha, un sommet et un déjeuner est prévu avec l’émir Tamim ben Hamad Al Thani. Yoon prévoit d'encourager ses interlocuteurs au Forum des affaires Corée du Sud-Qatar, auquel participeront 300 entrepreneurs des deux pays.Lors de son séjour en Arabie saoudite, le chef de l’Etat sud-coréen sera accompagné d’une importante délégation : 130 personnes, dont notamment le président de Samsung Electronics Lee Jae-yong et le patron du groupe Hyundai Motor Chung Eui-sun, entre autres.