TIC : Séoul et Washington mettent en garde contre les travailleurs nord-coréens

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont émis aujourd’hui une alerte conjointe concernant l’embauche d’employés nord-coréens dans le secteur des TIC. Publié par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, le Service national du renseignement (NIS) sud-coréen, l’Agence nationale de la police, le département d'Etat américain et le FBI, le communiqué présente les nouvelles méthodes d’usurpation d’identité des nord-Coréens, ainsi que les mesures pour les reconnaître. Il s’agit d’une version mise à jour de celle établie l’année dernière.Les deux pays ont conseillé aux entreprises de se méfier si les travailleurs ne participent pas à l’entretien d’embauche ou à la réunion par visioconférence et si leur lieu de travail et leur apparence changent régulièrement. Ils ont aussi mis en garde les cas où la langue et la région de naissance des salariés ne correspondent pas à leur CV et qu’ils cachent leur adresse domicile.Le document préconise de vérifier avec une rigueur particulière l’identité, le compte bancaire et l’adresse de leurs candidats et de renforcer la sécurité du réseau et des données confidentielles des sociétés.Selon Séoul et Washington, les nord-Coréens spécialisés dans les TIC touchent plusieurs centaines de millions de dollars chaque année grâce à l’usurpation d’identité et de nationalité. Ces énormes sommes d’argent financent notamment le développement balistique et nucléaire du royaume ermite.Le gouvernement sud-coréen a précisé qu’embaucher des nord-Coréens risque de leur permettre de dérober des actifs, d’une part, et de porter atteinte à la réputation des firmes, d’autre part.