Kim Jong-un s’entretient avec Sergueï Lavrov

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen s’est entretenu hier avec le ministre russe des Affaires étrangères à Pyongyang. A cette occasion, Kim Jong-un a exprimé à Sergueï Lavrov sa volonté de mettre en œuvre fidèlement les accords conclus lors de son sommet avec Vladimir Poutine, afin d’établir un projet à long-terme pour des relations bilatérales stables et tournées vers l’avenir dans une nouvelle ère.Selon l'agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), les deux hommes ont échangé des opinions franches sur des sujets qui préoccupent leurs deux nations. Ils sont parvenus à une entente pour faire face activement aux situations régionales et internationales complexes sur la base d’une confiance politique et stratégique solide. Ils ont également souhaité élargir la coopération bilatérale dans tous les domaines.Le même jour, Lavrov a rencontré son homologue nord-coréenne Choe Son-hui. Les deux chefs de la diplomatie ont abordé l’orientation et les moyens pour élever leur relation à un niveau supérieur conformément aux exigences de la nouvelle époque et de la situation actuelle sur la base de l'accord conclu lors du tête-à-tête entre leurs leaders, le mois dernier. Ils ont aussi discuté de la mise en œuvre active des échanges et des projets de collaboration sur le plan politico-diplomatique dans divers secteurs tels que l’économie, la culture et les sciences et technologies avancées.Lors de ces discussions, un programme d'échanges entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays pour la période 2024-2025 a également été signé.