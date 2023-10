Transfert d’armes Pyongyang-Moscou : Washington demandera des comptes aux impliqués

Photo : KBS News

Les Etats-Unis ont réaffirmé qu’ils prendraient les mesures nécessaires pour interroger et demander des comptes aux individus impliqués dans les transferts d’armes entre la Corée du Nord et la Russie.C’est ce qu’a déclaré hier le porte-parole du département d’Etat, questionné à ce sujet, lors d’un point de presse.Matthew Miller a rappelé que Moscou, soumis à de nombreux contrôles et sanctions à l’exportation, se tournait dorénavant vers d’autres pays, dont son allié nord-coréen, afin d’obtenir des armes pour sa guerre en Ukraine. Avant de souligner que ces transactions interdites avaient été récemment confirmées pour le renseignement américain.En effet, Washington avait révélé, vendredi dernier, photos satellites à l’appui, que des armements du régime de Kim Jong-un, dont des munitions, avaient été envoyés en Russie par bateau ou train ces dernières semaines. Leur quantité correspondrait à plus de 1 000 conteneurs.Miller a par ailleurs indiqué que son gouvernement suivrait de près les mouvements entre ces deux pays et qu’il prendrait toutes les mesures possibles pour exiger des explications aux personnes concernées par ces transactions illicites.