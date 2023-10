Pyongyang : le bombardier stratégique américain B-52 arrivé au Sud est la première cible de destruction

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tenu des propos très violents suite à l’arrivée sur le sol sud-coréen du bombardier stratégique américain B-52H Stratofortress, capable de transporter des armes nucléaires. Pour elle, cet avion de combat est sa première cible de destruction. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la KCNA.Via un éditorial de l’agence de presse nord-coréenne, Pyongyang a également critiqué la mention d’une frappe préventive par des responsables militaires américains à la base sud-coréenne où a atterri le B-52H, en la qualifiant de provocation intentionnelle pour une guerre nucléaire. Il considère cette initiative comme une tentative d’éliminer le royaume ermite.Le pays communiste a alors souligné que l’époque où le droit à la frappe préventive était l’apanage des Etats-Unis était déjà révolue. Il a aussi affirmé qu’étant donné que Washington et Séoul ont provoqué une situation propice à un conflit atomique, il y répondrait en conséquence.De plus, le régime a mis en avant une fois de plus que la politique de dissuasion nucléaire avait été légalisée et inscrite dans sa Constitution. Il a rappelé que si une attaque nucléaire contre lui est menée ou jugée imminente, il pourra alors riposter de manière écrasante.