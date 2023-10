Séoul relève le niveau de son alerte de voyage pour Israël

Photo : YONHAP News

Face à l'aggravation des affrontements armés entre Israël et le Hamas, Séoul a rehaussé le niveau d’avis de voyage pour l’Etat hébreu et le Liban : au troisième, qui correspond à une « recommandation de départ ». Cette mesure est légèrement plus élevée que l’avis spécial aux voyageurs émis le 8 octobre dernier pour l’ensemble du territoire israélien, à l’exception de la bande de Gaza en Palestine et les zones situées dans un rayon de 5 km autour de celle-ci.Les avertissements de voyage gérés par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères sont les suivants. Le niveau 1 correspond à « prudence au voyage ». Quant au suivant, « restriction au voyage ». Le niveau 3, pour sa part, « recommandation de départ » et enfin le 4e, « interdiction de voyage ». S’y ajoute l’« avis spécial aux voyageurs » qui peut être lancé pour une période maximale de 90 jours en cas de danger à court terme. Ce dernier correspond à un niveau 2,5 selon l'échelle générale.La côte ouest de la Palestine et les zones situées dans un rayon de 5 km autour de Gaza sont déjà classées niveau 3, et la bande de Gaza au niveau 4. Quant au Liban, dont une partie du territoire était concernée par le niveau 3, cette mesure a été étendue cette fois-ci à l’ensemble du pays.Le ministère a demandé aux sud-Coréens se trouvant dans ces régions de les quitter et de se rendre dans des lieux sécurisés. Il a également appelé ses citoyens qui prévoyaient de voyager dans ces zones à annuler ou à reporter leur départ. Il continuera de surveiller de près la situation locale et examinera la possibilité d'ajustements supplémentaires concernant les avis de voyage si nécessaire.