Météo : un vent froid va souffler en cette fin de semaine

Les averses de la veille se sont arrêtées et ont laissé la place à un beau ciel bleu parsemé de quelques cumulus. En revanche, malgré le soleil automnal, les températures sont à la baisse ce vendredi.Les principales zones touchées par ce phénomène sont la région métropolitaine de Séoul et la province de Gangwon, ayant perdu cinq degrés par rapport à hier. Ce matin, le mercure affichait à 8h, 11°C dans la capitale, à Daejeon et à Gwangju, 12°C à Busan et 13°C à Daegu, entre autres.Dans l’après-midi, le soleil va rayonner sur tout le sud de la péninsule. Toutefois, le thermomètre ne grimpera pas comme à l’accoutumée. Loin des 20°C habituels, il plafonnera notamment à 14°C à Séoul, 16-17°C dans le centre et à Gangneung, et à 19°C à Busan. Seule l’île méridionale de Jeju passera ce cap, avec 21°C.Les vêtements chauds risquent d’être sortis du placard ce week-end. Une vague de froid dans la matinée de samedi et de dimanche va se propager sur la Corée du Sud. Les valeurs tomberont entre 5 et 7°C sur 90 % du territoire. L’extrême nord devrait chuter à 2°C et le littoral sud aux alentours de 10°C. Plus tard dans la journée, les habitants du pays du Matin clair pourront toutefois profiter du beau temps et de températures plus douces. Estimées entre 16 et 20°C samedi, elles devraient être de 20°C sur l’ensemble du pays dimanche.