Réunion des chefs de la diplomatie : Séoul demande l’avis de Pékin et de Tokyo

Séoul a demandé l’avis de Pékin et de Tokyo concernant la tenue d’une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères vers la fin du mois prochain à Busan. C’est ce qu’a rapporté hier Kyodo News, citant des sources diplomatiques.Selon l’agence de presse, le gouvernement japonais serait en train d'examiner positivement cette proposition. Ainsi, il semble que les trois pays procéderont à des ajustements finaux, en se basant sur la réaction de la Chine et sur la situation politique internationale.Si cette réunion a lieu, le chef de la diplomatie sud-coréenne Park Jin retrouvera Wang Yi et Yoko Kamikawa. De plus, il est possible qu’à l’occasion de cette rencontre trilatérale, des entretiens bilatéraux se tiennent.Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé que le calendrier de la réunion ministérielle était en cours de coordination. Puis la date d’un sommet entre leurs dirigeants sera discutée et ajustée. Pour rappel, le dernier sommet à trois remonte à décembre 2019 à Chengdu en Chine.