Fukushima : l’AIEA effectue sa première enquête sur des produits marins pêchés autour de la centrale

Photo : YONHAP News

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a lancé sa première enquête sur des produits marins pêchés dans les environs de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima depuis que cette dernière a commencé, fin août, à rejeter ses eaux contaminées.Selon les médias de l’archipel, des représentants de l'AIEA et des spécialistes sud-coréens, chinois et canadiens ont visité le port d'Hisanohama dans la ville d'Iwaki, située à 30 kilomètres de la centrale en question. L’agence de presse Jiji a indiqué qu'il s'agissait de la première participation de la Chine, qui proteste vivement contre ces déversements.Les agents prévoient de relever des échantillons de six espèces de produits marins et de les envoyer, après un prétraitement, à des laboratoires d’analyse de chaque pays. Après la vérification de la concentration de substances radioactives contenues dans chaque échantillon, les résultats seront rassemblés et présentés dans un rapport.Pour rappel, la Tepco a commencé le 5 octobre le deuxième déversement et prévoit de rejeter un total de 7 800 tonnes d'eaux traitées dans l'océan d'ici le 23 octobre.