COVID-19 : la KDCA appelle à la vaccination à l’approche de l’hiver

Photo : YONHAP News

L'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) vérifiera la préparation des collectivités locales pour que la campagne de vaccination 2023-2024 contre le COVID-19 se déroule sans accroc. Sa cheffe Jee Young-mee a affirmé dans une réunion tenue ce matin que son niveau d’épidémie est descendu à 4, le plus bas de l’échelle, mais qu'une gestion continue est nécessaire d’autant que la proportion des personnes à haut risque dans un état grave et le taux de létalité restent élevés.Pour Jee, bien que le nombre de cas confirmés diminue à présent, une nouvelle vague risque de déferler avec l’arrivée de la saison hivernale. Elle a incité les plus de 65 ans, les personnes immunodéficientes ainsi que les patients d’installations vulnérables à la contamination à se faire vacciner. Tout en précisant que le vaccin s’est avéré efficace contre la nouvelle forme de variant EG.5 qui a pris récemment de l’ampleur, en plus du variant XBB.Hier, au premier jour de vaccination destiné aux personnes à haut risque, plus de 227 000 individus ont subi une injection. Et près de la moitié d’entre eux ont reçu également le sérum contre la grippe. Le nombre de vaccinés est plus de trois fois supérieur à celui de la dernière campagne hivernale.