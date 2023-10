Entretien téléphonique entre les ministres sud-coréen et américain de la Défense

Photo : YONHAP News

Le nouveau ministre sud-coréen de la Défense a discuté au téléphone ce matin avec son homologue américain pour la première fois depuis sa prise de fonctions. A cette occasion, Shin Won-sik et Lloyd Austin ont partagé la nécessité d’élargir la coopération de sécurité entre Séoul, Washington et Tokyo en se basant sur l'accord de Camp David, avant de souligner l’importance de maintenir la posture de défense conjointe bilatérale afin de faire face à toutes les menaces de Pyongyang.Pour les deux hommes, l’alliance sud-coréano-américaine n’avait jamais été aussi compétente que maintenant en 70 ans d’histoire. Et ils ont affirmé qu’elle était désormais devenue un axe central de la paix et de la prospérité dans la région. Tout en avançant que les deux pays se dirigeaient vers une alliance stratégique, mondiale et inclusive, ils se sont accordés à renforcer davantage leur partenariat.Shin et Austin s’entretiendront en face à face en novembre lors de la 55e édition de la Réunion consultative sur la sécurité (SCM).