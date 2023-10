Ministère de la réunification : Lavrov aurait discuté des mesures de suivi du sommet Kim-Poutine à Pyongyang

Photo : YONHAP News

La visite du ministre russe des Affaires étrangères en Corée du Nord aurait pour objectif d’aborder les mesures de suivi du sommet, le mois dernier, entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. C’est ce qu’a déclaré ce matin la vice-porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunification.Selon Kim In-ae, les deux alliés semblent avoir discuté des moyens de coopération dans la politique, l’économie, la culture ainsi que la science et la technologie. Ils auraient alors affiché la volonté de renforcer le front antiaméricain.Sergueï Lavrov aurait aussi partagé le résultat du récent tête-à-tête entre le président russe et son homologue chinois Xi Jinping. Selon l’officielle sud-coréenne, l’entrevue a dû aussi porter sur les circonstances internationales, notamment les réactions conjointes face aux conflits entre Israël et le Hamas et à la guerre en Ukraine.Concernant les éventuelles transactions d’armes entre la Corée du Nord et la Russie, Kim In-ae a souligné que son gouvernement pense que leur coopération ne doit pas violer les normes internationales, notamment les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.