Park Jin reçoit le vice-Premier ministre australien

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a rencontré hier le vice-Premier ministre australien en visite en Corée du Sud pour participer au Dialogue de Séoul sur la défense (SDD).Park Jin a déclaré que les deux pays communiquaient plus activement que jamais et que Séoul souhaitait se serrer les coudes avec Canberra, l’un de ses partenaires principaux, qui partage la vision de la liberté, la paix et la prospérité dans la région indopacifique.Richard Marles, de son côté, a affirmé que les deux alliés avaient fortifié leur coopération dans différents secteurs, espérant aller encore plus loin pour réaliser la stabilité de la région. Le haut diplomate sud-coréen a, en particulier, demandé l’attention de son interlocuteur, qui est également ministre de la Défense, afin que les entreprises du pays du Matin clair contribuent à la puissance militaire de l’Australie.Le même jour, Park a téléphoné à son homologue australienne Penny Wong. Les deux ministres ont évalué que Séoul et Canberra travaillaient main dans la main dans divers domaines tels que la défense, l’armement, l’économie et l’énergie. Ils se sont engagés à promouvoir leur communication stratégique et la solidarité dans l’Indopacifique en s’appuyant sur leur vision commune.Park et Wong en ont profité aussi pour s’entretenir sur les enjeux internationaux, notamment la situation au Moyen-Orient. L’Australienne était censée s’envoler en Corée du Sud avec Marles afin de mener une réunion « 2+2 » entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, mais a dû reporter sa visite suite à l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.