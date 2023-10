Yoon Suk-yeol arrive au Qatar pour une visite d’Etat

Photo : YONHAP News

Après quatre jours en Arabie saoudite, le président de la République est arrivé mardi au Qatar pour une visite d'Etat, une première pour un dirigeant sud-coréen. Il tiendra aujourd'hui un sommet avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. Séoul entend étendre sa coopération avec Doha, au-delà de l'énergie et de la construction, dans plusieurs domaines tels que les investissements, la défense, l'agriculture, la culture ou encore les échanges humains.Yoon Suk-yeol assistera également au Forum d'affaires Corée du Sud-Qatar. Y seront présents quelque 300 représentants des entreprises des deux pays. Il en profitera pour présenter les projets de soutien de son gouvernement à la coopération entre les entrepreneurs des deux nations, notamment dans les domaines énergétiques tels que le GNL (gaz naturel liquéfié), l'hydrogène ou le photovoltaïque, mais aussi dans les technologies de pointe, la santé ou la culture.En outre, le chef de l’Etat sud-coréen se rendra à Education City, une ville dédiée à l'enseignement, pour s'entretenir avec de jeunes qataris.Dès son arrivée à Doha hier, le président Yoon a assisté, en compagnie de son épouse Kim Keon-hee, à l’ouverture du pavillon de la Corée du Sud à l'Exposition horticole internationale 2023 qui se tient actuellement dans la capitale qatarie. Le couple présidentiel a visité le jardin extérieur et la salle d'exposition sur l'agriculture intelligente, aménagés par les participants sud-coréens. Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, cette manifestation est la première grande exposition internationale sur l'horticulture à avoir lieu dans une région au climat désertique. Placée sous le thème « Désert vert, environnement meilleur », elle a réuni quelque 80 pays, dont les Pays-Bas, l'Arabie saoudite et le Japon.