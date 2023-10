Photo : YONHAP News

« A la mémoire de nos héros », c’est le titre du concert en l’honneur des vétérans de la guerre de Corée qui s’est tenu lundi soir au Carnegie Hall à New York.Etaient conviés à cet événement conjointement organisé par le ministère sud-coréen des Patriotes et des Anciens combattants et la Korean American & Art Foundation, des anciens combattants, bien sûr, leur famille ainsi que des ambassadeurs auprès des Nations unies.70 ans après le cessez-le feu de la guerre fratricide, les 2 000 invités ont été émerveillés par la voix sublime de la soprano sud-coréenne de renommée internationale, Jo Sumi.