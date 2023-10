Défection de quatre nord-Coréens : l’armée accusée de n’avoir pas réagi correctement

Photo : YONHAP News

Hier, quatre nord-Coréens sont arrivés à Sokcho dans le nord-est du territoire à bord d’un chalutier et ont demandé l’asile au Sud. C’est vers 5h30 du matin qu’un point suspect a été détecté sur les radars de l’armée de terre. Pendant qu’un navire de la police maritime se dirigeait vers les lieux, un pêcheur a signalé qu’un bateau de pêche bizarre se trouvait dans les eaux, après avoir discuté avec ses passagers. Il était déjà alors 7h10.L’armée et la police maritime sont arrivés peu après pour vérifier qu’un homme et trois femmes étaient à bord et que ces derniers, qui semblent tous faire partie de la même famille, souhaitaient s’installer en Corée du Sud. Mais pourquoi arriver aussi tard et avoir laissé un pêcheur, un civil, les aborder en premier ?Les autorités militaires sont accusées de n'avoir pas réagi correctement. Au cours de l’audit parlementaire d’hier, les députés de l’opposition ont critiqué la Marine. Cette dernière a expliqué qu’il était difficile de repérer un objectif, aussi petit, de loin dans la mer de l’Est. Le bateau que les réfugiés ont emprunté est un chalutier en bois de moins de 5 tonnes que les soldats nord-coréens utilisent pour pêcher.