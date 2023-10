Indice BSI : la confiance des entrepreneurs devrait chuter en novembre

Une baisse de moral dans le milieu des affaires en Corée du Sud devrait être observée en novembre. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la Fédération des industriels de Corée (FKI) suite à son enquête mensuelle sur l'indice de confiance chez les entrepreneurs (BSI) menée auprès des 600 plus grandes sociétés du pays.La prévision du BSI pour le mois prochain est de 90,1. Si cela se confirme, il s’agirait alors d’un déclin de 0,5 point par rapport à octobre et d’un indice inférieur à 100 pour le 20e mois consécutif. Rappelons qu’un chiffre sous la barre des 100 signifie que les pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.Cette estimation négative s’explique principalement par les fortes tensions au Moyen-Orient depuis l’éclatement de la guerre, le 7 octobre dernier, entre Israël et le Hamas. Ce conflit armé pourrait aggraver les pressions inflationnistes et les coûts de production au pays du Matin clair. Et, une forte hausse des prix du pétrole est également redoutée si des Etats producteurs d’or noir, tels que l’Iran, venaient à se mêler aux affrontements. La confiance des entrepreneurs sud-coréens pourrait alors se détériorer davantage.