Pyongyang aurait fourni à Moscou des réserves de munitions pour un mois

La Corée du Nord aurait livré quelque 300 000 à 500 000 obus d'artillerie à la Russie. C'est ce qu'a estimé l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), cité mercredi par Radio Free Asia (RFA). Le think tank basé aux Etats-Unis a évoqué cette possibilité dans un rapport en s'appuyant sur une analyse des responsables militaires estoniens.L’ISW suppute que Pyongyang avait déjà envoyé, depuis le port de Rajin, un millier de conteneurs à Moscou et qu’un conteneur pourrait renfermer 300 à 500 obus. Selon l'institut américain, les troupes russes en tirent environ 10 000 par jour. Autrement dit, les munitions livrées par le royaume ermite pourraient correspondre à une quantité nécessaire pour un mois.Le groupe de réflexion américain a fait savoir que la nature exacte des équipements nord-coréens expédiés vers la Russie restait toujours inconnue, mais qu'ils incluraient probablement des obus produits à l'époque de l'ex-URSS.La RFA a également rapporté que les images satellite prises par la société américaine Planet Labs sur la ville portuaire nord-coréenne de Nampo avaient révélé la présence de trois entrepôts de pétrole nouvellement construits au cours des trois derniers mois, ainsi que de cinq sites prévus pour la construction de telles installations. Le nombre d'entrepôts pétroliers situés aux alentours du port en question, établi à 32 en juillet, pourrait alors passer à 40.Selon Jeong Seong-hak, chercheur à l'Institut coréen pour la stratégie de sécurité (KOISS), le régime de Kim Jong-un continuerait d'augmenter ses réserves de produits pétroliers via notamment des transbordements illicites en mer, déjouant ainsi les restrictions imposées par les Nations unies sur ses importations d'or noir.