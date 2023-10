Dermatose nodulaire contagieuse : le nombre de cas confirmés s'élève à 29

Photo : YONHAP News

Deux fermes bovines supplémentaires, situées respectivement à Hongseong et à Seosan dans la province de Chungcheong du Sud, se sont révélées contaminées par la dermatose nodulaire contagieuse hier après-midi. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Alimentation. Ainsi, le nombre de cas confirmés de cette maladie de peau animale s'élève désormais à 29, et les communes ou villes touchées sont au nombre de 11.Les autorités sanitaires sont à pied d'œuvre pour contenir la propagation de ce virus qui affecte particulièrement les bovins. La campagne de vaccination d'urgence dans les exploitations bovines situées dans un rayon de 10 km autour des foyers sera achevée d'ici la fin du mois. L'importation de 1,7 million de doses de sérum supplémentaires permettra l'immunisation de l'ensemble des bovins dans les provinces de Gyeonggi et de Chungcheong du Sud, ainsi que dans certaines régions de la province de Gangwon, limitrophes des zones infectées. Les autorités poursuivent également leurs efforts pour lutter contre les insectes hématophages, tels que les moustiques, qui sont les principaux vecteurs de la dermatose nodulaire.Le gouvernement estime qu'il y aura davantage de cas confirmés dans le pays pendant au moins trois semaines, le temps nécessaire pour que les anticorps contre le virus se développent chez les bêtes vaccinées.