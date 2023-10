Météo : importante amplitude thermique ce mercredi

Photo : YONHAP News

Prendre une veste légère ou un manteau un peu chaud ? Voici le dilemme ce matin des habitants du pays du Matin clair. En effet, les températures matinales et de l’après-midi vont faire le grand écart ce mercredi.Légèrement supérieur à 10°C sur une grande partie du territoire dans la matinée, le mercure a été un peu plus élevé à Gangneung, sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, entre 14 et 16°C. Dans certaines régions montagneuses, et notamment celles dans la province de Gangwon, il est tombé sous les 5°C.En revanche, midi passé, la chaleur va commencer à se faire ressentir. Et pour cause, le thermomètre a grimpé, franchissant nettement les 20°C. Une moyenne de 22°C est attendue à l’échelle nationale. Certaines villes comme Gangneung et Jeju atteindront 24°C.Du côté du ciel, il a été quelque peu couvert dans la moitié nord, dont à Séoul. Un brouillard a aujourd’hui encore réduit la visibilité dans de nombreuses zones intérieures du pays. Toutefois, ces perturbations se sont rapidement dissipées et des éclaircies ont fait leur apparition. Météo-Corée prévoit un temps clair et ensoleillé dans l’après-midi sur tout le sud de la péninsule.