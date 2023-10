Rapatriement forcé de transfuges nord-coréens : Turner appelle la communauté internationale à l’empêcher

Photo : YONHAP News

La représentante spéciale des Etats-Unis pour les droits de l'Homme en Corée du Nord a appelé la communauté internationale à agir ensemble pour mettre fin au rapatriement forcé des transfuges nord-coréens se trouvant en Chine.Lors d'un débat sur le sujet tenu mardi au siège des Nations unies à New York, Julie Turner a affirmé qu'à l'instar de nombreux gouvernements autoritaires, Pyongyang commettait des abus et des violations des droits fondamentaux de manière transnationale.La diplomate américaine a mentionné en particulier le récent rapatriement forcé de quelque 600 nord-Coréens détenus dans l’empire du Milieu, avant d'exhorter la communauté internationale à passer à l'action pour prévenir de tels incidents. Elle a également rappelé que ceux ainsi renvoyés dans leur pays sont souvent emprisonnés, torturés, voire sommairement exécutés.Turner a en outre exhorté la communauté internationale à exiger du régime de Kim Jong-un qu'il respecte les droits de l'Homme et qu'il fournisse des explications sur le lieu et la situation dans lesquels se trouvent les personnes rapatriées de force il y a quelques semaines.Enfin, l'envoyée spéciale américaine a également souligné que les réfugiés nord-coréens devraient être soutenus pour qu'ils puissent construire une nouvelle vie après leur défection.