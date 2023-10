Le FSS envisage la possibilité de sanctionner Kakao

Photo : YONHAP News

Alors que le Service de supervision financière (FSS) poursuit ses investigations sur la manipulation présumée par Kakao des cours boursiers, son patron s'est exprimé sur le sujet devant les journalistes. C’était, hier, à l'issue de la cérémonie de célébration de la Journée des finances.Lee Bok-hyun a d'abord précisé que l'enquête menée par son institution visait non seulement la direction du géant de la tech, mais sa personne morale elle-même. Avant d'ajouter que le FSS examinait le dossier de manière globale afin de déterminer si l'entreprise est passible ou non de sanctions et qu'il serait en mesure de clarifier sa position lorsque l’affaire sera transmise au Parquet cette semaine.Si une sanction à son encontre est confirmée, Kakao pourrait être obligé par les autorités financières à céder ses actions détenues dans Kakao Bank et perdre ainsi sa position d'actionnaire majoritaire dans sa filiale bancaire.Ainsi, la pression s'accroît sur le leader sud-coréen des services mobiles. La firme est soupçonnée d'avoir injecté 240 milliards de wons, soit environ 168 millions d’euros, pour racheter des actions de SM Entertainment à un prix élevé lors d'une offre publique d'achat (OPA) lancée en février dernier, afin de remporter la mise contre son concurrent Hybe, qui s’occupe notamment des BTS.Lundi, le FSS a convoqué le fondateur de Kakao, Kim Beom-su, pour l'interroger. Plusieurs autres membres de la direction de la compagnie auraient également été entendus hier par l'autorité de régulation financière.