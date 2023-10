Naissance : plus grande baisse pour un mois d’août en 15 ans

Photo : KBS News

La Corée du Sud a connu la plus grande chute du nombre de nouveau-nés pour un mois d’août, en glissement annuel, en 15 ans. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l'Institut national des statistiques (Kostat).Selon ses données publiées ce matin, le nombre de naissances au pays du Matin clair s’est élevé à 18 984 en août, soit un recul de 12,8 % par rapport au même mois de l’an dernier. Il s’agit du chiffre le plus faible depuis août 2008. A l’époque, le nombre de bébés avait dégringolé de 14,2 % sur un an.Le taux brut de natalité, à savoir la proportion du nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants, s’est rétréci, lui aussi, de 0,6 en rythme annuel. En revanche, le nombre de personnes décédées s’est établi à 30 540, en hausse de 1,7 % sur la même période. Par conséquent, la Corée du Sud a vu sa population baisser de 11 556, poursuivant sa diminution naturelle pour le 46e mois d’affilée, soit depuis novembre 2019.Par ailleurs, le nombre de mariages a décru de 7 % pour s’élever à 14 610 en août. Quant aux divorces, 8 057 couples se sont séparés, en recul de 2,1 %. Le Kostat a expliqué que le nombre de naissances peut augmenter, seulement si les mariages se multiplient. Il a estimé que le taux de fécondité, qui a été de 0,7 au deuxième trimestre, aurait augmenté entre juillet et septembre. Selon lui, le chiffre devrait se maintenir aux alentours de 0,7 cette année.