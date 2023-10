Crimes sexuels : Séoul compte introduire une loi visant à loger les délinquants dans des établissements correctionnels

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage d’établir une loi visant à loger les auteurs de crimes sexuels dans des établissements correctionnels après leur sortie de prison. Le ministère de la Justice a annoncé hier qu’il présentera jeudi l’objectif et les détails du projet de loi en question sur Internet pour recueillir l’opinion publique.Ce texte a été inspiré de l’île McNeil de Washington, aux Etats-Unis. Il s’agit d’un centre correctionnel destiné aux délinquants sexuels qui risquent de récidiver après avoir purgé leur peine. Le pays du Matin clair a conçu, de son côté, sa version de la « loi Jessica » des USA, qui permettra de limiter le lieu de résidence des auteurs de crimes sexuels à haut risque. Ce dispositif concernera les infractions sexuelles sur les mineurs de moins de 13 ans, et les porteurs d'un bracelet électronique, jugés plus de trois fois pour crimes sexuels et condamnés à une peine de prison de plus de dix ans.Le ministre de la Justice a décrit ces criminels comme des personnes qui ne pourront probablement jamais changer même après avoir passé une dizaine d’années derrière les barreaux. Tout comme la loi américaine du nom d’une fille violée et assassinée en Floride en 2005, le ministère sud-coréen avait étudié une mesure permettant de les empêcher de vivre dans un périmètre de 500 mètres autour d’un établissement scolaire. Cependant, certains ont indiqué que, selon ce principe, les délinquants ne pourraient vivre nulle part à Séoul, une ville densément peuplée.Quant à l’éventuelle résistance des régions où les établissements en question seront bâtis, Han Dong-hoon a souligné qu’il prendrait le temps d’en discuter avec leurs responsables.Parallèlement à cela, Séoul compte introduire une loi qui oblige les délinquants sexuels à haut risque à subir des traitements médicamenteux.