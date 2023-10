Photo : KBS News

La Corée du Sud a exprimé hier son soutien en faveur de la solution à deux Etats lors d’une réunion du conseil de sécurité des Nations unies à New York.A cette occasion, le secrétaire général de l’Onu a appelé de nouveau à un cessez-le-feu. Il a critiqué les massacres et l’enlèvement de civils par le Hamas. Et il a évoqué en même temps la douleur que les Palestiniens ont dû subir depuis l’occupation israélienne de la bande de Gaza en 1967.Israël a fortement réfuté les revendications du patron de l’organisation onusienne. En énumérant les noms et l’âge des enfants kidnappés, l’Etat hébreu a demandé comment il pourrait coexister avec le mouvement islamiste qui veut supprimer tous ses habitants.