Musée folklorique national : exposition spéciale sur les masques sud-coréens, chinois et japonais

Photo : KBS News

Le musée folklorique national de Corée présente une exposition spéciale sur les masque traditionnels de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon jusqu’au 3 mars 2024.Cette exposition s’appuie sur des enquêtes et des études menées par le musée depuis deux ans. Les visiteurs peuvent avant tout apprécier les archétypes des masques du pays du Matin clair, représentés par ceux utilisés pour le rite chamaniste local du « Hahoe byeolsingut tallori » d’Andong de la dynastie Goryeo et la danse théâtrale masquée du lion de Bukcheong des années 1930.La première section de l’exposition, pour ne pas tout dévoiler, parle des différentes histoires des théâtres masqués des trois pays de l’Asie du Nord-est et des souhaits exprimés. La deuxième présente des masques traditionnels et des théâtres masqués souhaitant un avenir meilleur.