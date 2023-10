Visites d’Etat en Arabie saoudite et au Qatar : Yoon rentre à Séoul

Photo : YONHAP News

Le président de la République vient de rentrer à Séoul après une tournée au Moyen-Orient. Avant de quitter hier le Qatar, sa deuxième et dernière destination, Yoon Suk-yeol a tenu un sommet avec l’émir Tamim ben Hamad Al Thani à Doha. A cette occasion, ils ont signé un contrat de construction de navires méthaniers, qui servent à transporter du gaz naturel liquéfié (GNL).La compagnie sud-coréenne HD Hyundai Heavy Industries a ainsi reçu 17 commandes de l'entreprise nationale Qatar Energy. Ce contrat est d’une valeur de 3,9 milliards de dollars.Les deux dirigeants se sont également accordés pour élever les relations bilatérales au niveau de « partenariat stratégique global ». Ils ont décidé de renforcer la communication en matière de diplomatie et de sécurité, et d’élargir leur coopération militaire à l’aide des mémorandums d’entente signés durant la visite d’Etat du numéro un sud-coréen.Avant ce déplacement au Qatar, le président Yoon avait effectué une première visite d’Etat en Arabie saoudite. Pendant son séjour de trois jours et quatre nuits, débuté le 21 octobre, il a adopté un communiqué conjoint avec le prince héritier Mohammed Ben Salman. Dans ce texte, Séoul et Riyad ont détaillé leur future coopération dans divers domaines, dont le commerce, les investissements, la construction, la sécurité et l’énergie, ainsi que le climat. Par ailleurs, il a été décidé que des sociétés du pays du Matin clair collaboreront notamment sur les projets saoudiens en cours, « Neom » et « giga-project ».Le Bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que cette tournée au Moyen-Orient a été fructueuse : 15,6 milliards de dollars en Arabie saoudite et 4,6 milliards de dollars au Qatar. Avant d’ajouter que la plupart des 63 accords signés durant les visites d’Etat concernaient de nouveaux domaines de coopération, tels que le plan saoudien « Vision 2030 » et la « Qatar National Vision 2030 ».