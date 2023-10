Commémoration de Park Chung-hee et Roh Tae-woo : les leaders du PPP assisteront aux cérémonies

Photo : YONHAP News

Les dirigeants du Parti du pouvoir du peuple (PPP) doivent assister aujourd’hui aux cérémonies de commémoration des anciens présidents de la République, Park Chung-hee et Roh Tae-woo.Kim Gi-hyeon, le patron du PPP, et Yun Jae-ok, le président du groupe parlementaire de cette formation présidentielle, se rendront d’abord au cimetière national de Séoul pour l’événement rendant hommage au défunt père de l’ancienne cheffe de l'Etat Park Geun-hye. Cette dernière sera aussi présente en faisant le déplacement depuis Daegu. Ihn Yo-han, nouveau président du comité d’innovation du parti conservateur, et d’autres hommes politiques des partis de droite y participeront également.Dans l’après-midi, la direction du PPP se retrouvera dans un cimetière, à Paju, dans la province de Gyeonggi, pour assister cette fois-ci à la cérémonie commémorant le deuxième anniversaire du décès de Roh.