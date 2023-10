Halloween : la vente de costume de policier va être strictement contrôlée

Photo : KBS News

A l’approche d’Halloween, la vente et le port de costume de policier vont être strictement contrôlés en Corée du Sud.En effet, tout en appelant le public à s’abstenir d’en porter lors des prochaines festivités afin de ne pas créer de confusion, la Police nationale a annoncé aujourd’hui que les portails tout comme les sites de ventes de produits d’occasion sont sous haute surveillance.En vertu de la loi, il est illégal pour un citoyen ordinaire de porter un uniforme de police ou un vêtement qui le ressemble. En cas de violation, il peut purger une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison ou d’une amende de 3 millions de wons, une somme équivalente à 2 200 euros. Quant à la personne qui l’a vendu, jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende de 10 millions de wons ou 7 400 euros.